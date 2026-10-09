2026 Dünya Kupası'nda gruptaki ilk iki maçını kaybederek elenen ve ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada puan alamayan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişimi aşamasına gelindi. Taraftarların istifaya davet ettiği İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın TFF yönetimindeki kredisini tükettiği ve ayrılığın kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Montella sonrası için hamlelerini planlayan TFF'nin hedefindeki isim ise belli oldu. İtalya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; milli takımın yeni teknik direktörü, şu anda Shakhtar Donetsk'i çalıştıran eski efsane futbolcu Arda Turan olacak.

İLK SINAV BELÇİKA KARŞISINDA

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre 39 yaşındaki genç teknik adam, A Milli Takım'daki görevine başlasa dahi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürecek. Turan, her iki takımı da eş zamanlı olarak çalıştırmaya devam edecek.

Anlaşmanın resmiyete dökülmesi halinde Arda Turan, Ay-Yıldızlı kulübedeki ilk sınavına 12 Kasım tarihinde İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Belçika müsabakasıyla çıkacak.