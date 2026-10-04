UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında yarın Bologna kentinde İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Belçika'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Standard Liege kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından sırasıyla pas, rondo ve çeviklik çalışmaları yapıldı. Daha sonra İtalya maçının taktiği ve duran top uygulamaları üzerinde duruldu. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

EMİRHAN TOPÇU ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Dizindeki ağrı sebebiyle kamp döneminde daha önce yapılan bir antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, bugün gerçekleştirilen idmanda aynı bölgedeki şikayetinin yeniden oluşması üzerine çalışmayı yarıda bıraktı. Arka adalesinde ağrısı olan Can Uzun da idmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra, antrenmanına bireysel programı doğrultusunda devam etti.

Öte yandan antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.