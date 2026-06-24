24 yıl sonra katılım gösterdiğimiz Dünya Kupası'nda iki maçta iki mağlubiyetle elenmiş olmamıza tepkiler dinmiyor... Avustralya ve Paraguay yenilgilerinin ardından elenmesi kesinleşen Ay-Yıldızlılar, gruptaki ve takım adına turnuvadaki son maç için Los Angeles'a gitti. ABD ile oynanacak karşılaşma öncesi futbolcular ve teknik ekip, yoğun bir protestoyla karşılandı.

OTOBÜSTEN İNİP NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles banliyösünde yer alan SoFi Stadyumu'nda oynanacak maç için şehre iniş yapan A Milli ekibin otobüsünün durduğu otelin önünde az sayıdaki taraftar da protesto için hazır bekliyordu. Ancak sayıları az olmasına rağmen taraftarların kuvvetli tepkisi, başta teknik direktör Vincenzo Montella olmak üzere futbolcuların ve teknik ekibin dikkatini çekti.

Taraftarların eleştirilerinin hedefinde ağrılıklı olarak İtalyan teknik adam yer aldı. Bir taraftarın "Montella go home" şeklindeki protestosu, sosyal medyada da çok konuşuldu.

A Milli Futbol Takımımız, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile Los Angeles'te bulunan SoFi Stadyumu'nda karşılaşacak.