A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son haftasında Fransa ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye gitti. İzmir'de dün Belçika'yı konuk eden ay-yıldızlı ekibi, kaldığı otelden bir grup vatandaş uğurladı. Otel çıkışında takım otobüsüne geçen futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, taraftarın yanına gelerek fotoğraf çektirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da yer aldığı kafile, daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti. Takım, uçakla Fransa'nın Bordeaux kentine hareket etti. Türkiye, 15 Kasım Pazar günü 22.45'te Fransa ile karşılaşacak.

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