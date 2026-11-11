Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Aral Şimşir'in sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Şimşir, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak karşılaşmalar için kadroya davet edilmişti. TFF'nin açıklamasına göre, kampa katılmasının ardından futbolcunun tedavisi, bireysel çalışmaları ve günlük takibi A Milli Takım sağlık ekibi tarafından yürütüldü. Bu süreçte oyuncunun sağlık durumundaki ilerleme değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şimşir'in iki karşılaşmada süre almasının uygun olmayacağı tespit edildi. Oyuncunun sağlığını koruma ilkesi doğrultusunda tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.

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