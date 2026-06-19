Büyük umutlarla geldiğimiz 2026 FIFA Dünya Kupası’nda ilk maçta Avustralya’ya 2-0 kaybeden A Milli Takımımız, yarın sabah 6’da çok kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçta alınan kötü sonuçların ardından A Milli Takımımız, elenme riskiyle karşı karşıya. Türkiye'nin Paraguay karşısında mağlup olması ve ABD'nin Avustralya karşısında puan alması halinde ay-yıldızlı ekip matematiksel olarak son sırada kalabilir ve son maç öncesinde elenme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

İLK ÖNCE İKİLİ AVERAJA BAKILIYOR

Turnuvada puan eşitliği durumunda ikili averaj kriterinin öncelikli olması Türkiye'nin işini daha da zorlaştırıyor. Avustralya karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle dezavantajlı konuma düşen Milliler, Paraguay'a da kaybetmesi halinde gruptan çıkma hesaplarında büyük yara alacak.