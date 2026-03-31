2026 Dünya Kupası play-off turu final maçında A Milli Takımımız, bu akşam 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Priştine'de oynanacak tarihi karşılaşma öncesi Ay-yıldızlı futbolcuların konakladığı otele gece yarısı 02.30 sularında havai fişeklerle saldırıldı.

OTELİ HEDEF ALDILAR

Kosova'da çalışmalarını tamamlayan ve artık maçı beklemek üzere dinlenmeye çekilen A Milli Takım'ın konakladığı otele havai fişeklerle saldırıldı. Havai fişekler, direkt olarak otel hedef alınarak atılırken, içeride uyumaya çalışan milli futbolcuların rahatını bozmak isteyen Kosovalı holiganların saldırısı sosyal medyada da gündem oldu.

HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK

Öte yandan havai fişek saldırısının yaşandığı otel ve çevresinde hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olması da dikkat çekti. Kosovalı taraftarlar, sosyal medyada o görüntüleri 'galibiyet yeminleri' eşliğinde paylaştı.