UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta pazar günü A Milli Futbol Takımımız ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Fransa Milli Takımı'nda revir doldu taştı. Ay-yıldızlı ekibimiz karşısında galibiyet hedefleyen teknik heyet, art arda gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.

Zorlu karşılaşma öncesinde takımın üç kilit bölgesinde forma giyen dünya yıldızlarının aynı anda sakatlanması, Fransız cephesinde planları altüst etti.

SAVUNMA, ORTA SAHA VE HÜCUMDA EKSİK

Fransa kampında ilk şok savunma hattında yaşandı. İtalyan devi Juventus'un başarılı stoperi Pierre Kalulu'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Defanstaki kaybın ardından bir kötü haber de forvet hattından geldi. Inter'in yıldız golcüsü Marcus Thuram, kampta gerçekleştirilen detaylı sağlık kontrollerinin ardından riske edilmeyerek kulübü Inter'e geri gönderildi.

Kâbus bununla da sınırlı kalmadı; Real Madrid'in ön liberosu Aurelien Tchouameni de yaşadığı sakatlık problemi sebebiyle kadrodan çıkarılan üçüncü dünya yıldızı oldu. Böylece Fransız ekibi, omurgasını oluşturan üç kritik ismini birkaç gün arayla kaybetmiş oldu.

20 YAŞINDAKİ YILDIZA TARİHİ DAVET

Marcus Thuram'ın kadrodan ayrılmasıyla hücum rotasyonunda oluşan boşluğu doldurmak için harekete geçen Fransa Milli Takımı teknik heyeti, çareyi genç yetenekte buldu.

Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki forvet Eli Junior Kroupi, kariyerinde ilk kez Fransa A Milli Takımı aday kadrosuna dahil edildi. Pazar günü oynanacak dev mücadele öncesinde revire dönen Fransa'nın yaşadığı bu kritik kayıplar, İzmir'deki Belçika sınavının ardından Fransa deplasmanına çıkacak olan A Millilerimiz adına önemli bir avantaj olarak kayıtlara geçti.