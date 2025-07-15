Transferde yükseklerden uçan Kara Kartal, bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Jurasek, Abraham, Orkun Kökçü ve Kyle Walker-Peters takviyeleriyle ideal ilk 11’ini güçlendiren Beşiktaş, kanatlarda forma giyen yıldız bir isim için harekete geçti. Siyah-beyazlılar uzun süredir nabız yokladığı İrfan Can Kahveci için düğmeye basıyor. Orkun’un tanıtım videosunda yıldız futbolcuyu taşıyan tekneyi süren Mehmet Özdilek’in “Alacağım bir yolcu daha var” ifadesi taraftarları heyecanlandırmıştı.

KARTAL’I İSTİYORLAR

O isim İrfan Can Kahveci’den başkası değil. Milli futbolcu, Fenerbahçe’de oynamak istiyor ancak Teknik Direktör Jose Mourinho kendisine şans vermeyi düşünmüyor. Bu nedenle Portekiz kampının ardından sarı-lacivertlilerden ayrılması gündemde olan İrfan Can, Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak bakıyor. Bir diğer aday ise Kerem Aktürkoğlu... Benfica’da Orkun Kökçü’nün ayrılmasının ardından gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan milli futbolcu, Beşiktaş’a soğuk değil