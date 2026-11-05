Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında uygulanan ehliyet sınıfları ve araç eşleşmeleri, motor silindir hacmine odaklanan sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşmasına neden oluyor.

125 cc'nin üzerindeki motosiklet modellerinde belirleyici kriter silindir hacmi değil, motorun ürettiği güç ile aracın ağırlığı arasındaki matematiksel oran olarak uygulanıyor.

Bu sınırlara uymayan sürücüler için 11 bin 629 lira idari para cezası ve 20 ceza puanı yaptırımı bulunuyor.

600 CC KRİTERİ NEDEN GEÇERLİ DEĞİL?

Kamuoyunda A2 sınıfı sürücü belgesinin 600 cc silindir hacmine kadar olan tüm motosikletleri kapsadığı yönünde yaygın bir algı bulunuyor.

Ama söz konusu mevzuat, 125 cc üzerindeki motosikletlerin ehliyet sınıfı ayrımını motor hacmi (cc) üzerinden değil; kilovat (kW) bazındaki güç değeri ve bu gücün aracın ağırlığına olan oranı üzerinden belirliyor.

Silindir hacmi 600 cc altında kalsa dahi, güç ve ağırlık limitini aşan araçlar A2 ehliyet kapsamı dışına çıkıyor.

YÖNETMENLİĞE GÖRE EHLİYET SINIFLARININ KAPSAMI

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alan motosiklet sürücü belgesi sınıfları ve yasal sınırları şu şekildedir:

M Sınıfı: İki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kapsar.

A1 Sınıfı: Silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve güç/ağırlık oranı 0,1'i aşmayan iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kapsar.

A2 Sınıfı: Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2'yi geçmeyen iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı aşmayan üç tekerlekli motosikletler için geçerlidir.

A Sınıfı: Güç veya silindir hacmi sınırlaması olmaksızın tüm iki ve üç tekerlekli motosikletleri kullanma yetkisi verir.

GÜÇ/AĞIRLIK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kullanılan aracın A2 sınıfına uygunluğu, araç tescil belgesinde (ruhsat) yer alan motor gücü ve net ağırlık değerleriyle hesaplanır.

Örneğin, ruhsatında net motor gücü 35 kW ve boş ağırlığı 200 kg olarak belirtilen bir motosiklette:

35 kW / 200 kg = 0,175 kW/kg

Elde edilen 0,175 değeri, yönetmelikte belirtilen azami 0,2 sınırının altında kaldığı için bu araç A2 sınıfı sürücü belgesiyle yasal olarak kullanılabilir. Oranın 0,2'yi veya motor gücünün 35 kW'ı aşması durumunda araç doğrudan A sınıfı sürücü belgesi kapsamına girer.

2013 ÖNCESİ A2 BELGELERİNDEKİ DURUM

Yapılan mevzuat değişikliği kapsamında, 2013 yılı ve öncesinde A2 sınıfı sürücü belgesi almış olan kişilerin hakları korunmuştur. Bu tarihten önce A2 belgesi alan sürücülerin belgeleri, yenileme işlemi yapıldığında doğrudan tüm motosikletleri kapsayan A sınıfına dönüştürülmektedir.

YETERSİZ EHLİYET KULLANIMININ YAPTIRIMLARI

Sürücü belgesinin sınıfına uygun olmayan bir motorlu aracın kullanılması durumunda, ilgili mevzuat uyarınca sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası tatbik edilir ve sürücü siciline 20 ceza puanı işlenir.

Kullanılan aracın sürücüye ait olmaması halinde ise aynı tutardaki (11 bin 629 lira) idari para cezası tescil plakası üzerinden araç sahibine de kesilmektedir.