İran'ın güney bölgelerinde konuşlu askerî birliklerin son dönemde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) korunma kitleriyle donatıldığı ortaya çıktı.

Basra Körfezi cephesindeki askerlere sinir gazı panzehirlerinin dağıtıldığı ve birliklerin olası bir kimyasal savaş ihtimaline karşı hazırlandığı öne sürüldü.

Yayımlanan fotoğraflarda, gaz maskelerinin yanı sıra atropin ve oksim enjektörleri içeren MSAK III kitleri ile cilt ve giysilerin arındırılması için kullanılan dekontaminasyon tozlarının yer aldığı görüldü.

Sıradan ilk yardım malzemesi olmayan bu ekipmanların, doğrudan sinir gazına maruz kalma durumları için özel olarak tasarlandı.

SİNİR GAZINA KARŞI ÖZEL İLAÇLAR

İran'da dağıtılan bu askeri KBRN kitlerinde "Atromil" ve "Combomil" adı verilen otomatik enjektörler bulunuyor.

Kitin üzerinde bu ilaçların nasıl kullanılacağı hakkında açıklamalar da yer aldı.

Atromil ve Combomil Oto-Enjektör Ampulü: Görme bozukluğu ve hafif burun akıntısı gibi hafif zehirlenme belirtileri durumunda bir adet Atromil ampulü; şiddetli burun akıntısı ve nefes darlığı gibi orta ila şiddetli zehirlenme belirtileri durumunda ise bir adet Combomil ampulü enjekte ediniz. Kullanım için, önce ampulün arka ucundaki sarı emniyet pimini çıkarın, ardından ampulün ucunu uyluğun dış kısmına yerleştirip enjeksiyon gerçekleşene kadar bastırın.

Oto-Enjektör Ampulü: Görme bozukluğu ve hafif burun akıntısı gibi hafif zehirlenme belirtileri durumunda bir adet Atromil ampulü; şiddetli burun akıntısı ve nefes darlığı gibi orta ila şiddetli zehirlenme belirtileri durumunda ise bir adet Combomil ampulü enjekte ediniz. Kullanım için, önce ampulün arka ucundaki sarı emniyet pimini çıkarın, ardından ampulün ucunu uyluğun dış kısmına yerleştirip enjeksiyon gerçekleşene kadar bastırın. Temizleme Mendili: Cilt ajanı (KBRN maddeleri) ile kirlenme durumunda, önce zehir damlalarını mendil ile silin ve ardından dekontaminasyon (arındırma) tozunu kullanın. Kullanımdan sonra mendil kirlenmiş olacağından, vücut cildinizle temas etmesinden kaçının.

Cilt ajanı (KBRN maddeleri) ile kirlenme durumunda, önce zehir damlalarını mendil ile silin ve ardından dekontaminasyon (arındırma) tozunu kullanın. Kullanımdan sonra mendil kirlenmiş olacağından, vücut cildinizle temas etmesinden kaçının. Cilt Arındırma Tozu (Dekoderm / Decoderm): Önce toz içeren paketi yırtın, toz torbasını (ped / mitt) parmaklarınıza takın ve hafifçe vurarak tozu kirlenmiş bölgeye serpin; ardından ped ile bölgeyi silip temizleyin. Arındırma işlemini 1 ila 3 kez tekrarlayın.

Önce toz içeren paketi yırtın, toz torbasını (ped / mitt) parmaklarınıza takın ve hafifçe vurarak tozu kirlenmiş bölgeye serpin; ardından ped ile bölgeyi silip temizleyin. Arındırma işlemini 1 ila 3 kez tekrarlayın. Giysi ve Silah Arındırma Tozu (Dekomil / Decomil): Önce paketi yırtın, toz torbasını çıkarın ve tozu serperek kirlenmiş giysileri ve ekipmanları arındırın. Tam emin olmak için arındırma işlemini tekrarlayın. Tozu nemli cilde veya yüze dökmekten kesinlikle kaçının.

Bu enjektörler; şiddetli solunum sıkıntısı veya görme bozukluğu gibi akut sinir gazı ile kimyasal zehirlenme belirtilerini tedavi etmek amacıyla bacak kasına hızlı acil kendi kendine enjeksiyon yapılması için tasarlandı.

Acil savunma protokolleri kapsamında bu enjektörlerin, cilt ve ekipman üzerindeki tehlikeli kalıntıları nötralize etmek amacıyla "Dekoderm" ve "Dekomil" gibi arındırma tozlarıyla birlikte eşleştiriliyor.

ZAMANLAMA KRİTİK

Gelişmenin yaşandığı zamanlama ve konum özellikle dikkat çekiyor. İran'ın güney güçleri; bölgedeki askeri baskının arttığı bir dönemde petrol ve doğalgaz altyapısını, limanları ve Hürmüz Boğazı'na yaklaşım hatlarını muhafaza ediyor.

Komutanların birlikleri kimyasal tehdit ortamında savaşabilecek şekilde donattığı belirtiliyor.

Dağıtılan kitlerin eski stok olabileceği ve bu durumun İran'ın kimyasal silah kullanma planı yaptığını tek başına kanıtlamadığı altı çizilirken, askeri yönetimin askerlere sinir gazına karşı savunma ekipmanı sağladığı ve toksik maddelerin bulunabileceği bir muharebe alanına hazırlık yaptığı kaydedildi.