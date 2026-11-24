AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomi, bütçe, istihdam ve sosyal politikalarını değerlendirdiği 2027 Avrupa Sömestri Sonbahar Paketi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Pakette, Avrupa ekonomisinin yaşanan şoklara karşı dayanıklılık gösterdiği ancak küresel ekonomik ve teknolojik değişimlere uyum sağlamakta yeterince başarılı olamadığı belirtildi.

Orta Doğu'daki çatışmalar, artan enerji fiyatları ve finansman maliyetlerinin Avrupa ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edilen pakette, enflasyonist baskıları sınırlamak amacıyla 2027'de Avro Bölgesi'nde sıkılaştırıcı maliye politikası izlenmesi tavsiye edildi.

Pakette, üye ülkelerden yatırımları ve inovasyonu teşvik etmeleri, yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmaları, AB tek pazarını güçlendirmeleri ve kamu harcamalarının etkinliğini artırmaları istendi.

11 ÜLKEYE BÜTÇE UYARISI

Almanya, Çekya, Finlandiya ve Romanya'nın net kamu harcamalarının artış hızına ilişkin AB kurallarına uymama riski taşıdığı tespit edildiği belirtilen pakette, Hırvatistan, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Slovenya, İspanya ve Litvanya'nın ise söz konusu kurallara önemli ölçüde uymama riski taşıdığı kaydedildi.

Pakette, Komisyonun 11 ülkeden 2027 yılı maliye politikalarını AB kurallarıyla uyumlu hale getirmek için gerekli tedbirleri almalarını istediği bildirildi.

Bulgaristan ve Macaristan'ın aşırı bütçe açıklarını gidermek için yeterli adımları atmadığının belirlendiği ifade edilen pakette, AB Komisyonunun, bu ülkelere yönelik aşırı bütçe açık prosedürünün bir üst aşamaya taşınmasını tavsiye ettiği vurgulandı.

AB Konseyinin öneriyi onaylaması halinde söz konusu ülkelere sağlanan AB fonlarının askıya alınmasına yönelik süreç başlatılacak.

Öte yandan, Almanya ve Litvanya'nın bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü aşmasına rağmen bu ülkelere yönelik aşırı açık prosedürü başlatılmasına şimdilik gerek görülmedi.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

Pakette, üye ülkelerin savunma ve enerji güvenliği harcamalarını artırma ihtiyacının kamu maliyesi açısından zorluk oluşturduğu belirtildi.

19 AB ülkesine savunma harcamalarını artırabilmeleri için bütçe kurallarında geçici esneklik sağlandığı bildirilen pakette, AB genelinde 2021'de GSYH'nin yüzde 1,3'ü seviyesinde olan savunma harcamalarının bu yıl yüzde 1,9'a, 2027'de yüzde 2,1'e ve 2028'de yüzde 2,2'ye yükseleceği öngörüldü.

5 ÜLKENİN EKONOMİSİ AYRINTILI İNCELENECEK

Pakette, AB ülkelerinin büyük bölümünde kamu borçlarının arttığı, konut fiyatlarının hızla yükselmeye devam ettiği ve enerji maliyetlerinin rekabet gücünü olumsuz etkilediği belirtildi.

Ekonomik dengesizliklere ilişkin riskler nedeniyle Bulgaristan, İtalya, Macaristan, Slovakya ve Romanya'nın ekonomilerinin ayrıntılı incelemeye tabi tutulacağı bildirilen pakette, İtalya'nın 2026 yılına ilişkin kesinleşmiş bütçe verilerinin beklentileri doğrulaması halinde, ülkeye yönelik aşırı açık prosedürünün gelecek yıl sona erdirilebileceği ifade edildi.