AB, Türk usulü döneri tescil ederse; Almanya’daki dönercilerin yüzde 90’ı, sattığı ürüne "döner" diyemeyecek. 16 aylıktan küçük sığır eti, hindi eti döner diye satılamayacak. Döner kesme makineleri yasaklanacak. Alman döneri tarih olacak.

İstanbul’daki Uluslararası Döner Kebap Derneği UDOFED'in sadece Türkiye’de üretilen tarzdaki dönere "döner" denilmesine ilişkin başvurunun ardından Almanya da ülkesindeki Türkler tarafından geliştirilen kendi tarzı için devreye girmişti.

ALMANLAR ANLAŞMAK İÇİN UĞRAŞTI

Türkiye’nin, "geleneksel lezzet" olarak tescil talebine karşı dönemin Tarım Bakanı olan Cem Özdemir’in bakanlığı itiraz etti. AB Komisyonu, konuyu Türkiye ile görüşerek çözmelerini istedi. Alman Ekonomi Bakanlığı, tescil başvurusunda bulunan Türkiye tarafı ile görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve Almanya’nın anlaşma tekliflerinin kabul edilmediğini açıkladı.

Türk tarafına karşı, Almanya’yı Federal Tarım ve Gıda Dairesi (BLE) temsil ederken, Türkiye’nin Almanya itirazına ayrıntılı bir yanıt verdiği ve artık son kararın Nisan ayı sonuna kadar verileceği açıklandı.

AB’NİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR

AB Komisyonu, Türkiye’nin 24 Nisan 2024’te yayınladığı başvurusunu onaylayabilir, bazı değişiklikler isteyebilir ya da talebi reddedebilir. Ancak eğilimin onaydan yana olduğu yorumları yapılıyor. AB Komisyonu, Türkiye’nin başvurusunu talep ederse, Almanya’daki üreticiler ve dönerciler, sattıkları ürüne „döner“ diyemeyecek. Şu andaki haliyle, Almanya’daki dönercilerin yüzde 80 ya da 90’ı, „döner“ adıyla satış yapamayacak.

ADI, "DÖNEN ŞİŞ" Mİ OLACAK?

"Dönen şiş", "kebap" gibi isimler kullanılacak. Türkiye’nin başvurusuna göre, gerçek dönerde 16 aylıktan küçük sığır eti kullanılamayacak.

Dana döner Almanya’da tarih olacak. Ayrıca hindi eti katılmış ürüne döner denilemeyecek. Döner çeşitliliği sınırlanacak, daha az sulu olacak. Döner büfelerinde elektrikli makineler yerine 55 cm’lik bıçak kullanılacak. Pişirme işlemi de değişecek. Ayrıca etteki tuz oranı yüzde 2 olacak.