Yetkililerden edinilen bilgilere göre, rutin bir operasyon sırasında meydana gelen kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında kaza bölgesi kordon altına alındı.

ASKERLERİN TAMAMI İTALYAN

Yerel basında paylaşılan görüntülerde helikopterin düşme sonucu tamamen parçalandığı görüldü. Hava aracında kaç kişinin bulunduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, helikopterdeki askerlerin tamamının İtalyan olduğu belirtildi.

MELONİ’DEN TAZİYE VE DAYANIŞMA MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek’te EUFOR bünyesindeki İtalyan helikopterinin karıştığı kazanın haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Kazadan etkilenenlere ve ailelerine destek mesajı gönderen Meloni, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla görev yapan personelin yaşadığı endişeye de dikkat çekti.

Meloni, açıklamasında, "Kendilerine en içten yakınlığımı ve İtalyan hükümetinin dayanışmasını iletiyorum" ifadesini kullandı.