Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel’deki bütçe pazarlığı anlaşma sağlanamadan sona erdi. Birliğin 2028-2034 dönemine ilişkin uzun vadeli bütçesinin büyüklüğünde uzlaşamayan 27 ülkenin liderleri, görüşmeleri 17 Aralık’ta yapılacak zirvede sürdürecek.

İki gün sürmesi planlanan zirve, 27 Kasım’ın ilk saatlerinde tamamlandı. Liderler cuma günü yeniden toplanmama kararı aldı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, görüşmelerin bütçenin toplam büyüklüğü, kaynakların öncelikler arasında dağılımı ve yeni gelir kaynakları olmak üzere üç temel konuya odaklandığını söyledi.

Costa, “Bütçenin toplam büyüklüğü konusunda anlaşmaya varamadık. Bazı üye ülkeler daha fazla kesinti talep etti. Ülkelerin çoğunluğu ilave kesintilere karşı çıkarken bazıları da özellikle uyum politikalarında yapılan kesintilerin geri alınmasını önerdi.” dedi.

YEDİ ÜLKE 204 MİLYAR AVROLUK KESİNTİYİ YETERSİZ BULDU

AB Komisyonu, 2028-2034 dönemi için yaklaşık 2 trilyon avroluk bütçe önermişti. Costa ise ülkeler arasında uzlaşı sağlamak amacıyla bu tutarın 204 milyar avro azaltılmasını teklif etti.

Daha küçük bir bütçe isteyen Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve İsveç, önerilen kesintiyi yeterli bulmadı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, bu ülkelerin anlaşmayı kabul etmesi için toplam kesintinin yaklaşık 250 milyar avroya ulaşması gerektiğini belirtti.

Daha fazla kesinti isteyen yedi ülkenin liderleri, Costa’nın görüşmeleri yürütme biçimine tepki göstererek akşam yapılan küçük grup toplantılarına katılmadı. Gece yarısına doğru tüm liderlerin son kez bir araya gelmesi de anlaşma sağlamadı.

Diğer bazı ülkeler çiftçilere verilen desteklerin ve daha az gelişmiş bölgelere ayrılan fonların korunmasını istedi. Baltık ülkeleri ise savunma harcamaları için önerilen 39 milyar avroluk kesintiye karşı çıktı.

NİHAİ ANLAŞMA İÇİN YIL SONUNU İŞARET ETTİ

Costa, üye ülkelerin büyük çoğunluğunun tarım ve uyum politikalarına ayrılan kaynakların azaltılmamasını istediğini belirtti. Yeni bütçenin 1 Ocak 2028’de yürürlüğe girebilmesi için yıl sonuna kadar nihai anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin müzakerelerde ulusal çıkarlarını savunmasının doğal olduğunu söyleyen Costa, bütçenin onaylanması için oy birliği gerektiğini hatırlattı. Bütçeye yeni gelir kaynakları sağlanmasına yönelik çalışmaların da süreceğini bildirdi.

Von der Leyen ise yeni gelir kaynakları konusunda ilerleme kaydedildiğini, dijital hizmet vergisinin geniş destek gördüğünü açıkladı. Önceki iki uzlaşı teklifinde önemli kesintiler yapıldığını hatırlatan von der Leyen, “Uzlaşı ihtiyacını anlıyorum. Aynı zamanda geçmiş yıllarda ortaklaşa belirlediğimiz önceliklere bağlı kalmamız gerekiyor.” dedi. Görüşmeleri faydalı bulduğunu ancak anlaşma için yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi.

UKRAYNA’YA 45 MİLYAR AVROLUK KREDİ TEKLİFİNE 24 ÜLKEDEN DESTEK

Zirvede, AB Komisyonunun Ukrayna’ya 2027’de ilave 45 milyar avro kredi sağlanmasına ilişkin teklifi de ele alındı. Costa, 24 üye ülkenin teklife destek verdiğini, Bulgaristan’ın ise desteğin yalnızca askeri olmayan kısmına katılacağını belirtti. Konu aralık ayında yeniden görüşülecek.

Teklifin geniş destek görmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen von der Leyen, Ukrayna’nın müzakere masasına güçlü bir konumda oturabilmesi için öngörülebilir mali ve askeri destek sağlanmasını stratejilerinin ilk adımı olarak nitelendirdi.

ECB ATAMALARINDA NİHAİ KARAR ARALIKTA

Costa, liderlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına Pablo Hernandez de Cos’un, ECB Yönetim Kurulunun diğer iki üyeliğine ise Laurence Boone ve Markus Brunnermeier’in atanması konusunda uzlaştığını da açıkladı.

Aralık ayındaki toplantıda nihai kararın verilebilmesi için Konseyin tavsiye ettiği üç isim hakkında Avrupa Parlamentosu ve ECB Yönetim Konseyinin görüşünün alınması sürecinin başlatılmasına karar verildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde ile bu görevinde son kez bir araya geldiklerini belirten Costa, Lagarde’ın başkanlığı dönemindeki çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti.