Avrupa Birliği (AB), gelecek ay Pekin'de gerçekleştirilecek kritik toplantılar öncesinde tırmanan ticaret gerilimini ve olası bir ticaret savaşını önlemek amacıyla Çin'den hibrit otomobil ihracatını gönüllü olarak sınırlandırmasını istedi.

Çin'de üretilen daha ucuz modellerin pazara girmesiyle birlikte Avrupalı otomobil üreticilerinin toplu işten çıkarmalara gitmesi üzerine Brüksel, Pekin'in sanayisini dizginlemesini veya daha yüksek gümrük vergileriyle yüzleşmesini talep ediyor.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Brüksel, Çin yapımı hibrit araçların AB pazarındaki satışlarının bugün üçte birinden fazla olan payını yaklaşık yüzde 15 seviyesiyle sınırlandırmasını bekliyor.

AB yetkilileri, kimyasallar dahil olmak üzere Çin'in esneklik göstermesini istediği diğer ürünleri de gündeme getirirken, bloğun Çin'den daha fazla Avrupa ihracatı satın almasını talep etti.

AVRUPA, ARABA SANAYİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Süreç hakkında bilgi veren bir AB yetkilisi, "Eğer pazarlarımıza yönelik ihracatlarını kendileri sınırlandırmazlarsa bunu biz yapacağız. Bu, sanayisizleşmeyi durdurmakla ilgili. Harekete geçmek zorundayız. Bu, yönetilen ticaretle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Konuya yakın bir kaynak, AB'nin ihracatı gönüllü olarak sınırlandırma önerisiyle Tokyo'nun araçlara ihracat kısıtlaması getirmeyi kabul ettiği ve Toyota ile Nissan gibi şirketleri AB'ye yatırım yapmaya teşvik eden 1986 Japonya anlaşmasını tekrarlamayı umduğunu belirtti.

AB, Çin ile olan ticaret açığını azaltmak için Ekim ayına kadar somut sonuçlar elde etme hedefi koymuş ve pazar erişimi sorunlarını ele almak üzere AB-Çin Ticaret ve Yatırım Danışmanlığı (TIC) forumunu kurmuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Çin ile olan günlük 1 milyar avroluk ticaret açığının kırılma noktasına ulaştığını ve ikinci Çin şokunun zaten burada olduğunu dile getirdi.

Yıllık Birliğin Durumu konuşmasında Von der Leyen, "Net olayım: İlişkimizi yeniden dengelemek için elimizdeki tüm araçları kullanacağız. Sözler iyidir. Ama eylemler daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLAR BİR ARAYA GELECEK

AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič'in, önümüzdeki ay gerçekleşecek Pekin ziyareti öncesinde Perşembe günü Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile görüşmesi planlandı.

Šefčovič, Ekim ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi beklenen Çin seyahatine kadar ticareti yeniden dengeleme konusunda olumlu sonuçlar istediğini söyledi.

Brüksel, Ekim 2024'te Çinli elektrikli otomobillere yüzde 45'e varan sübvansiyon karşıtı vergiler koymuş, buna karşılık Pekin de AB'nin konyak, et ve süt ürünleri ihracatına misilleme vergileri getirmişti.

Ancak sadece yüzde 10'luk sabit bir gümrük vergisine tabi olan Çin hibrit otomobil ithalatı hızla arttı. Hibrit ithalatı, Ekim 2024'teki 3 bin 800 araç seviyesinden Temmuz 2026'da 50 bin araca yükselerek 10 kattan fazla artış gösterdi.

ÇİN'E KARŞI TEBDİRLER ARTACAK

VW de dahil olmak üzere şirketler hibrit araçlara benzer cezalandırıcı vergiler talep ederken, Almanya ve Fransa'da Çin'de üretilen araçlara karşı daha sert tedbirler alınması yönünde ortak bir görüş şekilleniyor.

Kimya, otomotiv ve çelik sektörleri sert Çin rekabeti karşısında kırılma noktasıyla karşı karşıya oldukları uyarısını yaparken; Pekin yerli ürünleri desteklemek için "Made in China" politikalarını uyguladığını belirtiyor, sübvansiyon iddialarını reddediyor ve AB'den ihracat kontrolleri ile yaptırımları kaldırmasını istiyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermezken, Komisyon yorum yapmaktan kaçındı.