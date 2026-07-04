Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin ile yaşanan ticari sorunların çözümünde sonbahara kadar somut bir ilerleme sağlanamaması durumunda, Birliğin yeni ticari önlemler almaya hazır olduğunu açıkladı.

İrlanda'nın AB Dönem Başkanlığı'nı devralması vesilesiyle Cork şehrinde düzenlenen programın ardından basına konuşan von der Leyen, AB'nin Çin politikasının ilişkileri tamamen koparmak değil, riskleri azaltmak üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao'nun Brüksel'deki görüşmesine değinen Komisyon Başkanı, liderlerin diyalog konusunda mutabık olduğunu ancak bu sürecin mutlaka sonuç üretmesi gerektiğini ifade etti.

Sübvansiyonlarla desteklenen aşırı üretimin Avrupa pazarına akmasını ve Avrupa şirketlerinin Çin pazarına erişimde karşılaştığı engelleri haksız rekabet olarak niteleyen von der Leyen, Çin'in vereceği yanıta göre sonbaharda ellerindeki tüm araçları ve alternatif seçenekleri devreye sokabileceklerini, ayrıca tedarik zincirlerini çeşitlendirerek Çin'e olan bağımlılığı azaltacaklarını sözlerine ekledi.