Reuters tarafından görülen bir Avrupa Komisyonu belgesine göre Avrupa Birliği, çocukları internet ortamındaki tehlikelerden korumak amacıyla kapsamlı bir plan hazırlığı yürütüyor.

Söz konusu taslak kapsamında 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya, video paylaşım platformları, yapay zeka sohbet botları ve çevrim içi oyunlara erişiminin kısıtlanması teklif edilecek.

Düzenleme, Meta bünyesindeki Facebook ve Instagram, TikTok, Google'a ait YouTube ve ChatGPT gibi platformların çocukların sağlık ve güvenliği üzerindeki etkilerine ilişkin küresel endişelerin arttığı bir dönemde gündeme geliyor.

AB ÇOCUK YASASI GEÇİYOR

Hazırlanan teklif, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dijital Politikalardan Sorumlu Komiseri Henna Virkkunen tarafından perşembe günü sunulması planlanan "AB Çocuk Yasası" çerçevesinde yer alıyor.

Von der Leyen'in detayların bir kısmını çarşamba günü yapacağı Birliğin Durumu konuşmasında açıklaması bekleniyor.

Sızan belgede, "Birliğin yaklaşımı, küçüklerin dijital hizmetlerin muazzam potansiyelinden yararlanmalarına izin verirken, onları istismar ve sömürüden korumalıdır. Teknoloji şirketlerinin çocuklarımıza erişimini sınırlaması gerekiyor, tersi değil." ifadeleri yer aldı.

YASADA NELER VAR?

Komisyonun dijital oyun platformlarını da kapsayan teklifi, hizmet türüne ve çocuğun yaşına bağlı olarak şirketlere çeşitli yükümlülükler getiriyor.

Taslağa göre 3 yaşın altındaki çocukların platformlara erişimine izin verilmezken, 3 ila 12 yaş arası çocukların hesapları tamamen ebeveyn kontrolünde olacak ve yalnızca sıkı güvenlik standartlarına sahip çocuk dostu hizmetlerle sınırlı kalacak.

13 ve 14 yaşındaki çocuklar ise ebeveyn kontrolü, sınırlı iletişim listesi ve katı zaman kısıtlamaları dâhilinde sosyal medya ile video platformlarında giriş hesabı açabilecek. 15 yaşından itibaren ise çocuklar kendi hesaplarını oluşturabilecek.