Avrupa Komisyonu’nun (AB) İngilizce Dil Tarzı Kılavuzu, yetkililer ve çevirmenlere içinde "man" (adam/erkek) geçen "tradesman" (esnaf) gibi kelimelere daha kapsayıcı alternatifler öneriyor.

Kılavuz kapsamında "husband and wife" (koca ve karı) yerine "spouse" (eş), "christian name" (vaftiz adı) yerine "first name" (ilk ad) ve "in layman's terms" (sade vatandaşın anlayacağı şekilde) yerine "everyday language" (gündelik dil) kullanılması önerildi.

ABD'Lİ JD VANCE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Belgede, tüm cinsiyetleri kapsamak amacıyla "man" kelimesi içeren bazı terimlerin alternatiflerle değiştirilmesi tavsiye edildi. Ancak bazı eleştirmenler bu değişiklikleri fazla "woke" (aşırı duyarlı) buldu ve ABD'li siyasetçi JD Vance’in dil kullanımı konusunda örnek alınması gerektiğini öne sürdü.

Özgür Konuşma Birliği’nin kurucusu Lord Young, The Telegraph’a verdiği demeçte, "Bu tür woke saçmalıkları artık tamamen demode görünüyor. Avrupa Komisyonu’nun hala bunu fark edememesi şaşırtıcı. Sanırım JD Vance’in bir konuşma daha yapması gerekiyor" dedi.

Böl ve Yönetme Bizi Kampanya Grubu’nun direktörü Alka Sehgal-Cuthbert ise insanların, önceki nesillerle birlikte büyüdükleri dili kullanabilmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Sehgal-Cuthbert, "Evet, toplum değiştikçe dil de değişebilir, ancak Avrupa Komisyonu’nun bu kibirli dil devrimi, kapsayıcı değil, anti-demokratik bir girişimdir. Hiçbir insan kaynakları departmanı bu dil rehberini dikkate almamalıdır.

İşte bu yüzden dilin kontrol edilmesi, sadece ‘aşırı siyasi doğruculuk’ değil, aynı zamanda bilinçli ve mantıklı bir şekilde reddedilmesi gereken bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü, dilin temel inançları şekillendirme gücüne dikkat çekerek Aralık 2024’te "Sözleriniz Önemlidir" başlıklı yeni bir cinsiyet eşitliği odaklı dil ve iletişim rehberi yayımladı.

Kurum, "Dil ve iletişim, toplumsal tutumları, davranışları ve normları şekillendirmede önemli bir rol oynar. Bu unsurlar, yalnızca cinsiyet eşitliğini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda onu teşvik etme potansiyeline de sahiptir" açıklamasında bulundu.