AB ülkelerinin Brüksel'deki büyükelçileri, Rusya'ya yönelik yaptırım çerçevesinin devamına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Politico'nun haberine göre toplantıda, mevcut yaptırımların kapsamının korunması ve listede bulunan 3 binden fazla kişi ile kuruluşa yönelik tedbirlerin üç yıl daha uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı.

LİSTEDEN ÇIKARILMASINI DESTEKLEDİ

Görüşmelerde Alişer Usmanov ve Mihail Fridman'ın yaptırım listesinden çıkarılması da gündeme geldi. Slovakya ve Fransa, demir-çelik, madencilik, bakır, çimento, telekomünikasyon, teknoloji ve medya gibi alanlarda yatırımları bulunan Özbekistan ve Rusya vatandaşı Usmanov'un listeden çıkarılmasını destekledi.

Lüksemburg ise Rusya ve İsrail vatandaşı olan Fridman'ın yaptırımlardan çıkarılmasını talep etti. Bankacılık, enerji, telekomünikasyon, sağlık ve perakende sektörlerinde faaliyetleri bulunan Fridman, dondurulan varlıklarının serbest bırakılması amacıyla hukuki girişimde bulunmuştu.

ÜLKELER UZLAŞMAYA VARDI

Usmanov ve Fridman'ın listeden çıkarılmasına karşı çıkan Letonya, önceki süreçte kararın alınmasını engellemişti. Ancak son oylamada Letonya'nın çekimser kalmasıyla birlikte üye ülkeler uzlaşmaya vardı.

Kararın, AB üyesi ülkelerin yazılı onay sürecini tamamlamasının ardından resmen duyurulması bekleniyor.

ALTI AYLIK DÖNEMLERLE YENİLENİYOR

AB'nin bireysel yaptırım mekanizması kapsamında listede bulunan kişi ve kuruluşların varlıkları dondurulurken, gerçek kişilere ayrıca seyahat yasağı uygulanıyor.

Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımların uzatılabilmesi için 27 üye ülkenin tamamının onayı gerekiyor. Söz konusu yaptırımlar normal koşullarda altı aylık dönemlerle yenileniyor.