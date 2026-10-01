İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) kararından bu yana geçen uzun sürenin ardından, İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceğini ve hatta birliğe geri dönülebileceğini ima etmesi İngiliz siyasetinde geniş yankı buldu.

BBC’ye açıklamalarda bulunan Burnham, İngiltere’nin AB tek pazarına ve gümrük birliğine yeniden katılabileceğini, hatta sürecin daha da ileriye taşınabileceğini belirtti. 2016’daki Brexit oylamasının ülkeye faydadan çok zarar getirdiğini ve ekonomik büyümeyi duraklattığını vurgulayan Burnham, Avrupa ile gelecekteki ilişkiler için tüm seçeneklerin masada olduğunu dile getirdi.

AVRUPA LİDERLERİNDEN DESTEK GELDİ

Başbakan Burnham’ın açıklamaları, AB tarafında olumlu karşılandı. İspanya’daki temasları sırasında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere’nin olası dönüşünü memnuniyetle karşılayacaklarını ifade ederek, Burnham’ın bu adımı atmasını cesurca bulduğunu kaydetti.

Ancak Macron, Londra’nın üyelik şartlarında sadece işine gelen avantajları seçip diğer sorumluluklardan kaçamayacağını da hatırlattı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise Brexit’in hem İngiltere hem de Avrupa için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, İngiltere’nin geri dönmek istemesi halinde kapıların sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

İNGİLTERE'DE ORTALIK KARIŞTI

Burnham’ın çıkışı, ülke içindeki muhalefetin sert tepkisine yol açtı. Sağcı Reform UK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Richard Tice, Başbakan’ı seçmen iradesine ihanet etmekle ve ülkeyi gizlice Brüksel’in kontrolüne sokmaya çalışmakla suçladı.

Muhafazakar Parti temsilcileri de hükümetin geçmişe takılı kaldığını savundu. İşçi Partisi’nin Temmuz 2024’teki seçimleri tek pazara ve gümrük birliğine dönmeme vaadiyle kazandığı hatırlatılırken, Burnham’ın bu hamlesi parti politikasından radikal bir eksen kayması olarak yorumlandı.

KAMUOYUNDA AB'YE DÖNÜŞ EĞİLİMİ ARTIYOR

İç siyasetteki sert tartışmalara karşın İngiliz kamuoyundaki eğilimlerin değişim gösterdiği belirtiliyor. Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, İngiliz halkının yüzde 55’i olası yeni bir referandumda AB’ye yeniden katılma yönünde oy kullanacağını ifade ediyor.

Brexit’in yarattığı ekonomik durgunluk ve ticari aksamalar, ülkede birliğe dönüş seslerinin her geçen gün daha gür çıkmasına neden oluyor.