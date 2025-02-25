Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB)-Ermenistan Parlamento Ortaklığı Komitesi 4. toplantısında, AB üyeliği konusunda dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Toplantıya katılan AB-Ermenistan Parlamento Ortaklığı Komitesi eş başkanı Nils Usakovs, Ermenistan’ın AB üyeliği için beklentiler konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan’ın komşularıyla açık sınırlar ve ortaklık temelli ilişkiler kurmaya yönelik çabalarını sürdüreceklerini belirterek, güvenlik, ekonomi ve enerji gibi alanlarda bölgesel işbirliğini genişletmeye çalıştıklarını ifade etti. Simonyan, AB üyesi ülkelerle işbirliğini de artırmaya gayret ettiklerini söyledi.

"AB ÜYELİĞİ İÇİN GERÇEKÇİ OLUNMALI"

Usakovs ise, Ermenistan’ın AB üyeliği konusunda realist bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine dikkat çekerek, “AB üyeliği süreci, Letonya, Litvanya gibi ülkelerde olduğu gibi uzun bir zaman alabilir. Gerçekçi zaman dilimleri beş, yedi veya on yıl olabilir” dedi. Usakovs, AB üyeliği sürecinin belirli kriterlere göre değerlendirileceğini ve her başvurunun gereklilikler doğrultusunda inceleneceğini belirtti.

"FLÖRT ETMEDEN EVLENEMEYİZ"

Avrupa Parlamentosu milletvekili Miriam Lexmann, AB üyeliği sürecinin uzun bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Ermenistan'ın üyelik hedefini belirlerken flört etmeden hemen evlenme sözü veremeyiz" şeklinde bir açıklama yaptı. Lexmann, AB üyesi ülkelerin genişlemeye karşı daha az destek verdiğini, bunun da Ermenistan’ın üyelik sürecini zorlaştırabileceğini belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan’a yönelik yapılan bir başka açıklamada ise, Litvanya milletvekili Rasa Jukneviciene, Ermenistan’ın AB üyeliği öncesinde mevcut ittifaklardan ayrılması gerektiğini belirtti. Hovhannisyan, bu konuya dair yaptığı açıklamada, “Biz çeşitli ülkelerle stratejik ilişkiler kuruyoruz ve her zaman ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulunduruyoruz” dedi.

Ermenistan’ın AB ile mevcut ortaklık anlaşmasından fayda sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Hovhannisyan, “Avrasya Ekonomik Birliği ile ilişkilerimizde de bu tarz tartışmalar yaşandı” diyerek pragmatik bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.