Avrupa Komisyonu, İran savaşının enerji fiyatlarını yükseltmesi sebebiyle bu yıl Avrupa Birliği'nde (AB) otomotiv, inşaat, metal, kimya ve ulaşım sektörlerde 1.3 milyon kişinin işsiz kalabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Komisyonu'nun iş gücünden sorumlu üyesi Roxana Minzatu yaptığı basın açıklamasında, "Ortadoğu'daki savaştan dolayı 1.3 milyon iş risk altında, özellikle de enerjinin yoğun olduğu sektörlerden bahsediyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu, otomotiv sektöründe 600,000 kişinin işsiz kalabileceğini tahmin ettiğini belirtirken, AB'de imalat sektöründe 30 milyon, hizmet sektöründe ise 87 milyon kişi çalışıyor.