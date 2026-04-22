Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Dan Jorgensen, mevcut tabloyu 1973 petrol krizi ile 2022’de yaşanan enerji şokunun birleşimi olarak nitelendirdi. Yaşanan aksaklıkların aylar, hatta yıllar boyu sürebileceği konusunda uyarıda bulunan Jorgensen, küresel piyasaların uzun vadeli bir istikrarsızlık sürecine girdiğine dikkat çekti.

BARIŞ SAĞLANSA BİLE ÇÖZÜM ZAMAN ALACAK

Bölgede hızlı bir barış mutabakatına varılsa dahi enerji arzında kısa vadeli bir rahatlama beklenmiyor. Jorgensen, sadece Katar’ın hasar gören gaz altyapısının eski haline getirilmesinin iki yıldan fazla sürebileceğini ifade etti. Bu durum, arz güvenliğinin kısa vadede sağlanamayacağının en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

LNG FİYATLARINDA İSTİKRAR BEKLENMİYOR

Enerji piyasalarındaki zorlu koşulların devam etmesi öngörülürken, özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarında yakın zamanda bir dengeleme beklenmiyor. Uzmanlar, yüksek seyreden fiyatların ve tedarik zincirindeki darboğazın küresel ekonomi üzerindeki baskısını sürdüreceği görüşünde birleşiyor.