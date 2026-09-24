AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı uygulanan yaptırım rejimi kapsamında Fedorova hakkında kısıtlayıcı tedbir kararı alındığı belirtildi.

‘RUSYA YANLISI ANLATILARA YER VERİLDİ’

Açıklamada, Rus medya yöneticisi Fedorova'nın RT France'ın başkanlığı ve haber direktörlüğü görevlerini yürüttüğü dönemde kanalın yayın politikalarının oluşturulması ve kamuoyuna aktarılmasında rol oynadığı ifade edildi. Kanalın yayınlarında ise Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına ilişkin Rusya yanlısı anlatılara yer verildiği kaydedildi.

EKONOMİK KAYNAK SAĞLAMASI YASAKLANIYOR

Fedorova'nın listeye eklenmesiyle birlikte AB'nin Rusya'nın “istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri” gerekçesiyle yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşların toplam sayısı 81 kişi ve 20 kuruluşa yükseldi.

Yaptırım kararı kapsamında listede yer alan kişi ve kuruluşların AB sınırları içindeki mal varlıkları donduruluyor. Ayrıca AB vatandaşları ile şirketlerinin yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı şekilde fon ya da ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.