Almanya Cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından olası bir ticaret savaşında karşı taarruza hazırlanıyor. Ancak Almanya, ABD'nin ekonomik yüreği olan silikon vadisinden vurmayı planlıyor.

Berlin’de konuşan Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Korbinian Wagner, Almanya’nın “bir gümrük sarmalını, bir tarife savaşını önlemeye” çalıştığını ve ABD ile ticari gerilimleri azaltmak için görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.

Gelgelelim Trump'ın tehditlerinden bıktıklarını ifade eden Almanya Maliye Bakanlığı sözcüsü, Amazon ve Google'a da yaptırım yapmayı planladıklarını belirtti.

Amazon ve Google'a yaptırım uygulanması üzerine konuşan Hebestreit, "Şu anda hiçbir şeyin masadan kaldırılmadığını söyleyebilirim. Bunun yerine tüm seçeneklere bakıyoruz." cevabını verdi.

AVRUPA NE YAPABİLİR?

Avrupa Birliği Komisyonu, Deutsche Welle'de yayınlanan yazıda, ABD'nin dijital hizmet sektörünü nasıl felç edebileceğini detaylandırdı.

Avrupa’nın bugüne kadar uyguladığı misilleme tarifeleri daha çok sembolik düzeydeydi. Harley Davidson motosikletleri ve kot pantolon gibi Amerikan sembollerine yönelmişti.

Bu ürünlerin zaten hedef alınmış olması yeni tarifeler için farklı sektörlere yönelme zorunluluğu doğuruyor. Avrupa’nın hizmetlerde ABD’ye karşı verdiği ticaret açığı, 2023 yılında 109 milyar euroya ulaştı.

Ancak gelecek adımlarda, Amerikan hizmet sektörünü hedef alabilir. AB, Apple ve Google gibi şirketlerin Avrupa'da bulut depolama hizmetlerinden ya da işletim sistemi güncellemelerinden ücret almasını sınırlayabilir.

Bazı AB yetkilileri, özellikle Musk'ın sahibi olduğu X platformunun Avrupa seçimlerinde aşırı sağ içerikleri yaydığı gerekçesiyle soruşturma altında olduğunu belirtiyor.

Elon Musk’ın uydu internet ağı Starlink'in Avrupa hükümet ihalelerine katılmasının engellenmesi de tartışılıyor.

Uzmanlara göre bu tür kısıtlamalar, özellikle teknoloji devlerine yönelik yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar Yasası kapsamında uygulanabilir.

Bu durum teknolojiden başka alanların da gündeme alınabileceği anlamına geliyor. AB’nin her türlü ticaret önlemi, üye ülkelerin nitelikli çoğunluğunun onayını gerektiriyor.

Brüksel'de karar almayı karmaşık hale getiriyor. Fransa örneğinde olduğu gibi, bazı ülkeler sektörler arası dengeyi gözeterek örneğin bourbon viskisine uygulanan tarifelerin askıya alınmasını isteyebiliyor.

Bu durum, AB’nin dijital yasaları kullanarak doğrudan müdahale etmesine kapı aralayabilir. X’e reklam yasağı, ücretli aboneliklerin kaldırılması ya da kamu kurumlarının platforma bilgi yüklemesinin engellenmesi gibi adımlar masada.

Ancak bazı ekonomistler, bu tür adımların yalnızca transatlantik ilişkileri germekle kalmayıp, aynı zamanda Avrupa’daki kullanıcılar ve kamu hizmetleri üzerinde de ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD KENDİNİ VURUYOR

Beyaz Saray, 3 Nisan’da yürürlüğe girmesi planlanan vergilerin ABD otomotiv sektörünü “korumayı ve güçlendirmeyi” amaçladığını belirtti.

Açıklamada, sektördeki üretim zincirlerinin ve yerli sanayi tabanının “aşırı ithalatlar nedeniyle zarar gördüğü” öne sürüldü. Vergiler yalnızca binek otomobilleri değil, belirli otomobil parçalarını da kapsayacak.

Bu durum, Avrupa’daki otomobil üreticileri arasında derin bir endişeye yol açtı. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) yaptığı açıklamada, “Bu karar, sektörümüzün dönüşüm sürecinin kritik bir döneminde ve uluslararası rekabetin giderek sertleştiği bir ortamda alındı,” ifadesini kullandı.

Derneğin genel direktörü Sigrid de Vries, Avrupa’lı üreticilerin onlarca yıldır ABD’ye yatırım yaptığını, istihdam sağladığını, ekonomik büyümeye katkı sunduğunu ve yüksek vergi gelirleri yarattığını hatırlattı.

De Vries, “Başkan Trump’tan, bu vergilerin yalnızca küresel otomobil üreticileri değil, ABD içindeki sanayi üretimi üzerinde de yaratacağı olumsuz etkileri dikkate almasını rica ediyoruz,” dedi.

ACEA ayrıca, vergilerin yalnızca ABD’li tüketiciler için otomobil fiyatlarını artırmakla kalmayacağını, ABD’de üretim yapan firmaların ihracat pazarlarına yönelik maliyetlerini de artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

ABD, 2024 itibarıyla Birleşik Krallık’tan sonra Avrupa Birliği otomobil ihracatında ikinci en büyük Pazar konumunda ve toplam ihracatın yüzde 22’sini oluşturuyor.