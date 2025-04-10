AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık gümrük tarifelerinde bir duraklama ilan etmesini memnuniyetle karşıladı.

Von der Leyen X'te yaptığı açıklamada “Ticaret ve tedarik zincirlerinin işleyebilmesi için açık ve öngörülebilir koşullar şarttır” dedi.

Tarifelerin sadece işletmelere ve tüketicilere zarar veren vergiler olduğunu da vurgulayan von der Leyen, “İşte bu nedenle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sıfıra sıfır gümrük tarifesi anlaşmasını sürekli olarak savundum” dedi.

Avrupa Birliği'nin kendi ortak pazarında ticari bariyeleri kaldırmak için çabalarını artırdığını belirtiren, "Bu kriz bize, belirsizlik zamanlarında ortak pazın bizin istikrar ve dayanıklılık çıpamız olduğunu gösterdi. Ekibim ve ben, Avrupalı tüketicileri korumak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa bir arada durarak bu krizden daha güçlü çıkacak" diye konuştu