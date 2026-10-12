AB Sorumlu Üyesi Brunner, EES sisteminin sorunsuz işlemesi için üye ülkelerin gerekli altyapı ve hazırlıkları bir an önce tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Politico'ya açıklamalarda bulunan Brunner, üye ülkelerin yeni sisteme hazırlanmak için yeterli süreye sahip olduklarını ve kuralları bizzat kendilerinin kabul ettiğini hatırlattı.

Meselenin doğrudan bir güvenlik konusu olduğunu belirten AB yetkilisi, Belçika'daki Zaventem Havalimanı başta olmak üzere bazı sınır noktalarında yaşanan gecikmelere dikkat çekerek, komisyonun Frontex üzerinden finansal ve teknik destek sağladığını, sorunların yaklaşan tatil yoğunluğundan önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.

80 BİN KİŞİNİN AB'YE GİRİŞİ ENGELLENDİ

Sistemin başarısına dair verileri de paylaşan Brunner, EES kapsamında 1500 sınır noktasında yaklaşık 230 milyon giriş-çıkış işleminin kaydedildiğini açıkladı. Uygulama sayesinde yaklaşık 80 bin kişinin ülkeye girişinin engellendiğini belirten Brunner, bunlardan 2 bininin terör veya organize suç bağlantısı nedeniyle güvenlik tehdidi olarak yakalandığını aktardı.

EES'yi dünyanın en modern sınır yönetim sistemi olarak niteleyen AB yetkilisi, ABD ve Kanada gibi ülkelerin bu altyapıyı gıpta ile izlediğini dile getirdi.

PASAPORT DAMGALAMA DEVRİ KAPANDI

Schengen bölgesine giren AB dışı ülke vatandaşlarının parmak izi ve yüz verilerini dijital olarak kaydeden EES, pasaport damgalama devrini kapatırken ilk etapta havalimanlarında uzun kuyruklara yol açmıştı.

Yaşanan aksaklıklar, yoğun seyahat dönemlerindeki rötar ve beklemelerin AB düzenlemelerinden mi yoksa üye ülkelerin havalimanlarındaki altyapı yetersizliğinden mi kaynaklandığı tartışmasını alevlendirmişti.