Fransa'nın anlaşmanın yalnızca İngilizce sunulmasına gösterdiği tepki, ülkenin AB-Hindistan ticaret anlaşmasını desteklemesine ve Hindistan'ı stratejik bir ortak olarak görmesine rağmen anlaşmanın onay sürecini zorlaştırabilir.

Avrupa Komisyonu, geçen ocak ayında üzerinde anlaşmaya varılan AB-Hindistan ticaret anlaşmasını cuma günü onay için AB üyesi ülkelere gönderdi.

AB Komisyonu, ticaret anlaşmalarının 24 resmi AB diline çevrilmesi sürecini atlayarak onay mekanizmasını hızlandırmayı hedefliyor.

Komisyon Başkan Yardımcısı ve Başsözcü Yardımcısı Olof Gill, cuma günü yaptığı açıklamada, "Başkan von der Leyen ocak ayında bu tarihi ticaret anlaşması için müzakereleri sonuçlandırmak üzere Hindistan'a gittiğinde, anlaşmanın bu takvim yılı içinde tamamlanması için çaba göstereceğine dair bir taahhütte bulundu. Hala hedefimiz bu," dedi.

Onay Süreci ve Dil Tartışmaları Euronews'in mart ayında ilk kez duyurduğu üzere Paris yönetimi, hızlı onay için anlaşmaların tek bir dilde sunulması fikrine karşı çıkıyor.

Fransa, çevirinin bir zorunluluk olduğunu ve bunun yalnızca AB kurumlarının çalışma dillerinden biri olan Fransızcayla sınırlı kalmaması gerektiğini savunuyor.

İMZANIN DİLİ SORUN OLDU

Fransız makamları, AB ve ulusal parlamenterlerin ticaret anlaşmalarına tüm resmi dillerde erişebilmesini önemli görüyor. Paris'e göre bu anlaşmalar, teknik hükümler içeriyor ve bu hükümlerin anlamındaki nüansların ancak farklı dillere çevrilmeleriyle tam olarak anlaşılması mümkün.

AB ticaret anlaşmalarının yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor ve bazı durumlarda üye ülkelerin ulusal parlamentolarının onayı da gerekli olabiliyor.

Komisyon cuma günü yaptığı açıklamada, AB-Hindistan ticaret anlaşmasının AB ülkeleri tarafından imzalanmasının ardından, Avrupa Parlamentosu'na gönderilmeden önce diğer resmi dillere çevrileceğini söyledi.

Anlaşma onaylandıktan sonra ise AB'nin Resmi Gazetesi'nde tüm resmi dillerde yayımlanacak. Gill, "Önerdiğimiz şey, anlaşmanın müzakerelerin yürütüldüğü dil olan İngilizce imzalanması. Tüm AB dillerindeki versiyonlar da süreç boyunca mümkün olan en kısa sürede ve kesinlikle anlaşma Avrupa Parlamentosu'nda oylanmadan önce hazır olacak," dedi.

Ancak Komisyon'un bu taahhütünün Fransa'nın yeni onay yöntemine yönelik itirazlarını gidermeye yetip yetmeyeceği belirsizliğini koruyor.