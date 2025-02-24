Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin (AB) belirli sektörlere yönelik uyguladığı yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Şeybani, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, son iki ayı, halklarına yük olan haksız yaptırımları hafifletmek amacıyla yoğun diplomatik çabalarla geçirdiklerini belirtti.

Şeybani, AB'nin bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya alma kararını, Suriye halkının acılarını hafifletmeye yönelik bir adım olarak değerlendirdi.

AB'nin bu adımını olumlu bir gelişme olarak gördüklerini vurgulayan Şeybani, Suriye'nin bu konuda gösterdiği diplomatik çabaların meyvelerini verdiğini ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son iki ayı, halkımıza yük olan haksız yaptırımları hafifletmek için görüşmeler yaparak ve diplomatik çabalar göstererek geçirdik. Avrupa Birliği'nin belirli sektörlere yönelik bazı yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve bunu halkımızın acısını hafifletmeye yönelik bir adım olarak görüyoruz."