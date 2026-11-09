Kişinev yönetiminin Avrupa yolculuğunu kararlılıkla sürdürmek istediğini vurgulayan Tofan, olası vize kararının ülkenin Avrupa entegrasyonu çerçevesindeki yükümlülüklerinden kaynaklandığını belirterek, düzenlemenin yalnızca Rusya değil Belarus ve Çin vatandaşlarını da kapsayabileceğini ifade etti.

Kararın yürürlüğe gireceği zamana dair net bir takvim paylaşılmazken, benzer değerlendirmelerin daha önce de dile getirilmiş olması konunun Moldova gündeminde ilk kez yer almadığını gösteriyor.

Söz konusu adımlara karşın uzmanlar, Moldova’nın yakın vadede birliğe katılımını gerçekçi bulmuyor. Moskova Yüksek Ekonomi Okulu Akdeniz Araştırmaları Merkezi analisti Nikol Bodishtyanu, Kişinev’in üyelik için gereken kurumsal ve ekonomik hazırlığı henüz tamamlamadığını savundu.

Bodishtyanu, Moldova makamlarının hedef olarak işaret ettiği 2030 yılı dahil olmak üzere 2028 ve 2029 tarihlerinde dahi ülkenin Avrupa Birliği ekonomisine ve pazarına tam uyum sağlama, kurumlarını Birlik parametrelerine göre demokratikleştirme ve dönüştürme kapasitesine erişemeyeceğini belirterek yapılan açıklamaları erken ve temelsiz olarak nitelendirdi.

MOSKOVA YAPTIRIMLARLA YANIT VERECEK

Öte yandan, Kişinev’in vize rejimini hayata geçirmesi durumunda Moskova’nın karşılıklı yaptırımlarla yanıt verebileceği değerlendiriliyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün Moldova hükümetiyle ortak hazırladığı rapora göre 2012 yılında Moldovalı işçi göçmenlerinin yüzde 68’i Rusya’da istihdam ediliyor ve özellikle inşaat sektöründe önemli bir ağırlık oluşturuyordu.

Ancak 2014 yılından itibaren uygulanan yaptırımlar ve rublenin değer kaybetmesiyle cazibesini yitiren bu iş gücü akışı zamanla eridi. Konuyu değerlendiren NDV Group Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandr Hrustalev, Rusya’da uzun süredir Moldovalı iş gücüne ihtiyaç duyulmadığını ve sektördeki açığın diğer dost ülkelerden karşılandığını belirterek, getirilecek olası kısıtlamaların Rusya pazarında hissedilmeyeceğini, asıl kaybın Moldova tarafında yaşanacağını ifade etti.