Hazırlanan kademeli entegrasyon planıyla birlikte aday ülkelerin iç pazara erişim, vizesiz dolaşım programları ve mali mekanizmalara dahil edilmesi gibi haklar, Birliğin dış politikasına ve demokratik standartlarına koşulsuz uyum şartına bağlandı.

Yeni değerlendirme kriterleri çerçevesinde Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı yıllık raporlarda Türkiye; Gürcistan ve Sırbistan ile birlikte dış politika uyumu ve demokratik kriterler açısından listenin en sonunda yer aldı.

Euronews'te yer alan habere göre, Brüksel'de basına bilgi veren üst düzey AB yetkilileri, aday ülkelerin ortak güvenlik ve savunma politikasına katılımının artık genişleme sürecinin en kritik şartı haline getirildiğini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyumun temel gösterge sayıldığını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN SEVİYESİ 'ÇOK DÜŞÜK' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Komisyon raporunda Türkiye, dış politika uyum seviyesi "çok düşük" olarak nitelendirilen tek aday ülke olarak kayıtlara geçerken; Gürcistan ve Sırbistan ile birlikte demokratik gerilemenin belirgin şekilde yaşandığı grupta gösterildi.

Raporda Ankara'nın ticaret, göç, bölgesel güvenlik ve Orta Asya'yı bağlayan Orta Koridor gibi stratejik alanlardaki iş birliği teslim edilse de, AB yaptırımlarının delinmesi iddiaları ve Kıbrıs meselesinin üyelik müzakerelerinin önündeki en büyük tıkanıklıklar olduğu yinelendi.

GÜRCİSTAN ARTIK SADECE KAĞIT ÜZERİNDE ADAY

Listenin son sıralarını paylaşan diğer ülkelerden Sırbistan'ın dış politika uyumu yüzde 63 seviyesinde kalırken; Belgrad yönetiminin Çin ve Rusya ile sürdürdüğü yakın ilişkiler ile yaptırımları uygulamayı reddetmesi temel sorun alanları olarak işaret edildi.

Demokratik gerilemenin en derin hissedildiği Gürcistan ise Brüksel tarafından artık "sadece kağıt üzerinde aday" olarak tanımlandı. Aday ülkeleri dış politikadaki sadakatlerine göre kademelendirecek olan yeni AB vizyonu kapsamında, Brüksel'in stratejik öncelikleriyle uyum sağlamayan ülkelerin Birlik olanaklarından yararlanmasının önüne geçilecek.