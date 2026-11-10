2026 Avrupa Birliği Genişleme Raporuna göre Türkiye, Avrupa Birliği kriterlerinden daha da uzaklaştırdı, vize serbestisi ihtimalini tehlikeye attı.

Türkiye'nin demokratik yapılarının geride kaldığını ve 2023'ten beri gelişme olmadığını vurgulayan raporda, yolsuzluk konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve temel haklar konusunda durumun çok daha kötüye gittiği vurgulandı.

Raporda, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün de gerilediğinin altı çizildi. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesiyle ile uyum sağlanmadığı belirtildi.

Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması ve baskıya sebep olan ceza hukukun revize edilmesi talep edildi.

TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ ALARM VERİYOR

Raporda, Türkiye'nin demokratik kurumlarının endişe verici bir düzeyde olduğu vurgulandı. Rapordaki şu ifadeler dikkat çekti:

“Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi hala ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ne başkanlık sisteminin yapısal kusurlarını gidermek ne de

yürütme ile yargı arasındaki yetersiz güçler ayrılığını gidermek için herhangi bir adım atılmadı.”

YENİ Parti'ye ağır bir siyasi baskınını mevcut olduğu ve bu sebeple partinin demokratik görevlerini yapmakta zorlandığının altı çizildi.

Raporda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna da geniş yer verildi. İmamoğlu'nun tutukluluğu Türkiye ve AB arasında derin bir uçurum oldu.

SOSYAL BASKI ARTTI

Sosyal yapıda da baskıların arttığı, aktivist ve insan hakları savunucularının idari ve gayriresmi saldırı altında olduğu belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle kadın hakları, LGBTIQ+ meseleleri, çevre koruma, hayvan hakları ve insan hakları alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum aktivistleri, sistematik idari taciz ve adli kovuşturmalar da dahil olmak üzere baskıya maruz kalmaya devam etti."

AB raporunda ekonomik eksikliklerin de altı çizildi. İş ve mülk güvenliğinde Türkiye'nin geride kaldığı rapora yansıdı.

Nitelikli işçilerin mesleklerini icra edebilmesi konusunda Türkiye'nin standartları karşılamadığı ve bu konuda çok az ilerlem kaydedildiği rapora yansıdı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI RAPORU KINADI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, rapora tepki gösterdi. Ankara, bazı Avrupa Birliği yetkililerini çifte standart uygulamakla ve Türkiye'ye karşı giderek daha tutarsız bir yaklaşım benimsemekle suçladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan rapora yanıt olarak yapılan açıklamada, 2026 Genişleme Paketi kapsamında yayımlanan Komisyon değerlendirmesinin, AB'nin Türkiye'ye yönelik "ön yargılı ve haksız tutumunu" bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Bakanlık, raporda siyasi kriterler, yargı ve temel haklara ilişkin yer alan değerlendirmeleri özellikle eleştirerek, söz konusu iddiaların inandırıcılıktan yoksun olduğunu ve reddedildiğini kaydetti.