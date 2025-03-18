Avrupa Birliği öncülüğünde düzenlenen Suriye bağış konferansında, Suriye’de yeni yönetimin karşı karşıya olduğu insani ve güvenlik krizlerine destek amacıyla 5.8 milyar euro taahhüt edildi.

Brüksel’de gerçekleşen toplantıya Avrupa ve Arap ülkelerinden üst düzey yetkililer ve uluslararası kuruluşlar katıldı. AB yetkilileri, ülkede bu ay yaşanan "şiddet olaylarının" sürece gölge düşürdüğüne dikkat çekti.

Geçen yılki konferansta verilen 7.5 milyar euroluk yardımın gerisinde kalan taahhütlerin azalmasının nedenlerinden biri olarak ABD’nin Suriye’ye yönelik insani yardımlarını kısması gösterildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin 2025 ve 2026 yılları için Suriye ve bölgedeki Suriyelilere yönelik desteğini 2.5 milyar euroya çıkaracağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu üyesi Hadja Lahbib, "AB, Suriye halkına desteğini sürdürecektir ancak başkalarının bıraktığı boşluğu tamamen dolduramayız" dedi.

Konferansa katılan Suriye Dışişleri Bakanı Asad Hasan el-Şeybani, AB ve diğer bağışçı ülkelere teşekkür etti. Şeybani, “Suriye’nin yeniden inşası ortak bir çaba gerektiriyor ve uluslararası iş birliğinin halkımızın refahına katkıda bulunmasını umuyoruz” diye konuştu.

ŞİDDET OLAYLARI 'BİRAZ ETKİLEDİ'

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, bu ay Suriye kıyılarında yaşanan şiddet olaylarının bağışları etkilediğini ancak esas düşüşün, küresel çapta artan çatışmalar ve ABD’nin yardımları azaltması nedeniyle yaşandığını söyledi.

AB yetkilileri, Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden ABD destekli Kürt güçlerinin yeni devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda 10 Mart’ta varılan anlaşmanın, ülkenin geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Ancak yeni yönetimi elinde tutan ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Heyet Tahrir el-Şam’ın nasıl bir yönetime evrileceği konusunda endişeler sürüyor.

AB yetkilileri, gruba yönelik diplomatik angajmanın ancak kapsayıcı ve barışçıl bir geçiş süreci taahhüdüyle mümkün olacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner, Suriye’nin savaş nedeniyle 40 yıllık kalkınma kaybı yaşadığını ve ülkenin savaş öncesi seviyeye dönmesinin en az on yıl süreceğini söyledi.

Ülkedeki ekonomik çöküşün Suriye lirasının değerini hızla düşürdüğünü ve nüfusun neredeyse tamamını yoksulluğa ittiğini belirtti. Pedersen ise, "İhtiyaçlar artarken uluslararası destek azalıyor. Önümüzdeki aylar kritik olacak" dedi.