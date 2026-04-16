Avrupa Birliği, ABD ve Çinli rakipleriyle mücadele edebilecek dev küresel şirketler yaratmak için tekelleşme yasalarını gevşetiyor..

Brüksel kurumsal birleşme kurallarını büyük oranda esneterek birden fazla şirketin dev şirketlere dönüşmesi için hukuk yolunu açıyor.

Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı yeni taslak kılavuzlar artık birleşme kararlarında inovasyon ve iç pazar dayanıklılığı gibi unsurlara çok daha fazla ağırlık verileceğini gösterdi.

Bu hamle rekabet denetiminin merkezine sadece tüketici haklarını yerleştiren 2000'li yılların yaklaşımından büyük bir kopuş niteliği taşıyor. Artık AB'de pazarı, dev şirketler yönetecek.

Bu yeni esneklik rekabetin azalmasının inovasyona zarar verebileceğinden ve fiyatları yükseltebileceğinden endişeye yol açtı. Ancak AB, küresel rekabeti sürdürebilecek Avrupalı şirketler için hazırlıkları hızlandırdı.

AVRUPA DEVLERİ GELİYOR

Kıta genelindeki siyasi iklim artık Avrupa şirketlerinin ölçek büyüterek dünya sahnesinde daha güçlü yer almasını istiyor.

Yatırımcılar ve büyük şirketlerin birleşmesinin önünü açacak bu reformları uzun süredir heyecanla bekliyordu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel pazarlarda şirketlerin ölçek büyümesini destekleyen bu "yeni yaklaşımın" öncülüğünü üstlendi.

Değişimi değerlendiren bir AB yetkilisi yeni kılavuzun geçmişteki katı kurallardan net bir kopuş olduğunu vurgulayarak “Bu kılavuz ilkeler giderek zorlaşan küresel rekabetin gerçeklerini yansıtan iddialı bir yaklaşımı temsil ediyor. Ayrıca bu düzenleme mevcut Komisyon görev süresinin temel öncelikleri olan büyük hedefler ile ölçek ekonomisi vizyonunu da tam anlamıyla yansıtıyor.”

Hazırlanan taslak metin Brüksel'in, şirket birleşmesinin uygunluğunu değerlendirirken kullandığı kriterleri ciddi oranda genişletiyor. Bu yeni politika Avrupa'nın stratejik sektörlerde daha büyük yapılar kurmasını amaçlıyor.