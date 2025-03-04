Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye baskı yaparak özür dilemesini ve kritik maden anlaşmasını imzalamasını sağlamaya çalıştığını düşünüyor.

Bloomberg'e konuşan konuya aşina olan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililere göre İngiltere ve Fransa, Zelenski’nin Trump ile ilişkilerini onarması gerektiğine inanıyor.

Avrupalı müttefikler, yalnızca bir özrün yeterli olmayacağını ve Trump, Ukrayna liderinin ABD Başkanı’nın desteğini yeniden kazanması için "yalvarmasını istediğini" düşünüyor.

ZELENSKİ TEKRAR GÖRÜŞMEYE HAZIR

Pazartesi günü Zelenski, Beyaz Saray’da Trump ile yaşadığı açık çatışmaya rağmen ABD Başkanı ile yeniden görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak, bu görüşmenin ciddi ve yapıcı olması gerektiğini vurguladı.

Bunun yanında Zelenski, yeni bir değerli maden anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Yine de Ukrayna lideri, savaşın sona ermesine dair umutsuz bir tablo çizerek “Ukrayna’daki savaşın sonu çok, çok uzak” dedi.

Ancak ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin "savaşın bitiminden uzak" olduklarını belirten açıklamalarını kınadı ve "ABD barış isterken, o daha fazla savaş istiyor" diye konuştu. Bu açıklamalar, Avrupa liderlerindeki endişeyi derinleştirdi.

İngiltere ve Fransa, Zelenski’nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini özel olarak vurguluyor. Avrupa müttefikleri, Washington’un desteğinin kaybedilmesinin Ukrayna için büyük bir risk oluşturduğunu düşünüyor. Ukrayna’nın güvenliğinin sağlanması için Trump’ın barış sürecine tam olarak ikna edilmesi gerektiği belirtiliyor.

HERKES BARIŞ İSTİYOR, PEKİ YA RUSYA?

İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan barış planı, Ukrayna ile Rusya arasında geçici bir ateşkesi öngörüyor. Bu süreçte Avrupa ülkeleri, ABD’nin güvenlik garantisi altında bir barış anlaşması için müzakereleri ilerletmeyi hedefliyor.

Plan, aynı zamanda Rusya’nın saldırılarını durdurmaya gerçekten niyetli olup olmadığını görmek için bir fırsat sunacak. Ancak, Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden Thomas Graham, Rusya’nın masaya oturmaya hazır olup olmadığına dair net bir yanıtın olmadığını belirtiyor.

Graham, “Bu tartışmaların asıl sorunu, kimsenin Rusları nasıl müzakere masasına getireceğini ya da onların maksimum taleplerinden hangi tavizleri vereceklerini açıklamamış olması. Şu anda herhangi bir anlaşma ya da ateşkese ulaşmaktan çok uzağız" dedi.

Barış planı, ABD’nin askeri güvenlik garantileri verdiği bir Avrupa koalisyonu tarafından destekleniyor. Ancak, planın hayata geçirilmesi için Rusya’nın müzakere masasına oturması şart. Avrupalı yetkililer, savaşın bir ateşkesle durdurulmasının bile şu aşamada zorlu bir süreç olacağını düşünüyor.