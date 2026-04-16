Brexit sonrası ticaret kurallarını AB standartlarıyla uyumlu hale getirme çabaları, Birleşik Krallık’ın en köklü geleneklerinden birine çarptı. AB’nin "marmelat" terimini esnetme kararı, Londra’da "kültürel müdahale" olarak yorumlanırken, tartışmalar Kraliçe II. Elizabeth’in meşhur çay saati anılarına kadar uzandı.

İngilizler için marmelat, sadece bir kahvaltılık değil; edebiyattan monarşiye kadar uzanan bir kimlik meselesi.

Paddington Ayısı’nın vazgeçilmezi olan bu lezzet, 2022’deki Platin Jübile’de Kraliçe II. Elizabeth ile Paddington’ın yer aldığı videoyla küresel bir fenomene dönüşmüştü.

Geleneksel olarak sadece narenciyeden (özellikle Sevilla portakalından) yapılan bu ürünün isminin, başka meyveler için de kullanılması önerisi toplumda büyük bir hassasiyet yarattı.

AB KURALLARI GEVŞETİYOR MU?

Aslında durum oldukça paradoksal. Başlangıçta Büyük Britanya’nın talebiyle getirilen "sadece narenciye ürünleri marmelattır" kuralı, AB tarafından gevşetiliyor.

AB üye devletleri artık, kullanılan meyve türünü belirtmek kaydıyla (örneğin: "çilek marmelatı") bu terimi diğer meyve konserveleri için de kullanabilecek.

İngiltere, ticareti kolaylaştırmak adına bu standartlara uyum sağlamayı düşünse de, muhalefet bunu "geleneklerin sulandırılması" olarak görüyor.

"ÇİLEK MARMELATI OLUR MU?"

Parlamentoda sesler yükselirken, milletvekilleri geleneksel tarifin dışındaki ürünlerin bu ismi taşımasına karşı çıkıyor.

Hükümet, İngiliz halkının damak tadını ve mirasını koruyamamakla suçlanıyor. Eleştirmenler, "çilek veya armut marmelatı" gibi tabirlerin uygunsuz olduğunu savunuyor.

Ürünlerin zaten "Sevilla portakal marmelatı" gibi detaylı etiketlendiğini belirten hükümet, tüketicilerin herhangi bir fark hissetmeyeceğini iddia ediyor.

REÇEL KAVANOZUNDAKİ BREXİT GERİLİMİ

Bu tartışma, teknik bir gıda tüzüğünden ziyade, Brexit sonrası İngiltere ve AB arasındaki bitmek bilmeyen kimlik mücadelesini yansıtıyor. Önerilen değişiklikler ne kadar sınırlı olsa da, "gerçekten İngiliz" kabul edilen ürünler üzerindeki her türlü yabancı etki, kamuoyunda hızla siyasi bir krize dönüşebiliyor. Görünüşe göre marmelat kavanozunun kapağı, içindeki tatlıdan çok daha yakıcı bir tartışmayı barındırıyor.