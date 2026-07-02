Avrupa Birliği'nin en üst düzey mahkemesi, teknoloji şirketi Google ve ana kuruluşu Alphabet'in Android işletim sistemi üzerinden rakiplerini engellediği gerekçesiyle çarptırıldığı rekabet cezasına karşı yaptığı itirazı reddetti.

Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği Adalet Divanı, şirketlerin Genel Mahkeme kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Dava sürecinin geçmişine bakıldığında, Avrupa Komisyonu bundan 8 yıl önce Google'ın piyasa faaliyetlerini inceleyerek şirkete 4,34 milyar euro tutarında idari para cezası vermişti.

Google ve Alphabet'in bu karara karşı başlattığı hukuki süreçte, 2022 yılında bir alt mahkeme ceza tutarını inceleyerek miktarı 4,1 milyar euroya indirmişti.

Şirketlerin bu indirilen cezaya karşı en üst mahkeme nezdinde başlattığı temyiz girişimi ise son kararla birlikte olumsuz sonuçlandı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından yapılan resmi açıklamada, Android işletim sistemi kapsamında Google Arama'nın piyasadaki hâkim durumunun kötüye kullanıldığı tescillendi. Mahkeme, bu gerekçeyle daha önce alt mahkemece karara bağlanan para cezasının kesin olarak onaylandığını bildirdi.