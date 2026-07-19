Cem YILDIRIM

GKRY Fitto için, “Kıbrıs sorununa olumlu katkıda bulunacak” derken KKTC ise, “Sözde temsilciyi kabul etmiyoruz. Faaliyette bulunamaz’’ diyerek istenmeyen kişi ilan etti.

İtalyan temsilci rüşvetten 4 yıl hapis cezası ve 5 yıl da kamu görevinden men cezası aldığı öğrenildi. Mahkumiyeti sonrası önce o dönem iktidarda olan Silvio Berlusconi’nin partisine, daha sonra da bugünkü Başbakan Giorgia Meloni’nin partisine geçti. Bu süreçte cezaları üst mahkemelerde önce birer yıla indirildi, daha sonra da Yüksek mahkeme beraat kararı verdi.

Fitto’nun siyasete Hristiyan Demokrasi Partisnde başladığı daha sonra İtalyan Halk, Birleşik Hristiyan Demokratlar, Özgürlük İçin Hristiyan Demokratlar, Avrupa Muhafazakarları, Özgürlük Halkı ve İtalya Kardeşlerine geçip 6 kez parti değiştirdiği belirlendi. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Fitto’nun GKRY’nin tavsiyesi ile atandığını belirterek,” Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılmıştır” açıklamasını yaptı.