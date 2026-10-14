Alınan bu kararla birlikte, fon kısıtlamaları nedeniyle dondurulan kritik eğitim ve araştırma programlarının önü yeniden açıldı.

Açıklanan gelişmeyle birlikte Macar öğrencilerin, AB'nin öğrenci değişim programı olan Erasmus+ kapsamında yeniden yurt dışında eğitim görmesinin ve deneyim kazanmasının sağlandığı bildirildi.

Bunun yanı sıra, ülkedeki akademisyenler ve araştırmacıların da AB'nin sunduğu yüksek bütçeli inovasyon ve bilimsel araştırma fonlarından tekrar yararlanabileceği kaydedildi.

BRÜKSEL FON YARDIMINI UZUN SÜREDİR ASKIDA TUTUYORDU

Macaristan’ın AB toparlanma ve kalkınma fonlarına erişimi, ülkede hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlal edildiği ve yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalındığı gerekçesiyle Brüksel yönetimi tarafından uzun süredir büyük ölçüde askıda tutuluyordu.

Süreçte yaşanan kırılma ise Nisan ayında gerçekleşen seçimlerin ardından şekillendi. Seçim kampanyası döneminde Budapeşte'nin AB ve NATO'daki Batılı müttefikleriyle gerilen ilişkilerini yeniden düzenleme ve yapıcı bir diyalog kurma sözü veren Başbakan Peter Magyar, göreve geldikten sonra beklenen reform adımlarını hızla hayata geçirdi.

Magyar hükümetinin reform şartlarında kaydettiği somut ilerlemelerin ardından Avrupa Komisyonu ile masaya oturulmuş ve daha önce dondurulan toplam 16,4 milyar euroluk dev fon paketinin aşamalı olarak serbest bırakılması konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

Serbest bırakılan 4,2 milyar euroluk son dilim, bu kademeli serbest kalma sürecinin en önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.