Avrupa Parlamentosu’nun 17 Haziran’da oylamaya sunacağı Türkiye raporu taslağında, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptırım listesine alınmasının önerildiği ileri sürüldü. Söz konusu iddiaya tepki gösteren Gürlek, Türk yargısının bağımsızlığını hedef alan girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Gürlek'in paylaşımı şu şekilde: -Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. -Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir. -Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur.

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