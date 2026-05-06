Her şey 2021 yılında büyük vaatlerle başladı. Plan şuydu: Adriyatik'ten gelen yük trenleri Budapeşte'nin trafiğine takılmadan buradan geçecek; bölge Orta Avrupa’nın lojistik üssü olacaktı.

Metrans şirketi, buraya 40 milyon euroluk dev bir konteyner terminali kuracağını açıkladı. 120 kişiye iş kapısı açılacak, kamyonlar vızır vızır işleyecekti.

Para geldi, kavşak bitti, gerisi kayboldu

Belediye, Avrupa Birliği'nden gelen yaklaşık 1,25 milyon euro (500 milyon Forint) tutarındaki hibe fonla hemen işe koyuldu ve terminale bağlanacak o "muhteşem" kavşağı bitirdi. Fakat lojistik devi Metrans, henüz kazma bile vurmamıştı. Ortaya çıkan manzara ise trajikomikti:

Gıcır gıcır bir kavşak: Tamamlandı.

Bağlantı yolu: Yok.

Demiryolu hattı: İhale aşamasında takıldı.

Konteyner terminali: Sadece kağıt üzerinde.

2029'a kadar "hayalet" olarak kalacak

Projenin asıl düğüm noktası, yük trenlerinin bölgede dolaşmasını sağlayacak olan "delta hattı" isimli demiryolu bağlantısı. Ancak Macar medyasına göre bu hattın ihalesi bile henüz bitmiş değil. En iyimser tahminle demiryolu 2029 yılında faaliyete geçebilecek. O zamana kadar bu milyonluk kavşak, tarlaların ortasında bir "bürokrasi anıtı" gibi sessizce bekleyecek.

Eğer bir gün o demiryolu hattı inşa edilirse, bu kavşak dünyanın en mantıklı yatırımı gibi görünebilir. Ancak şimdilik o, planlama eksikliğinin ve kopuk projelerin "dairesel bir anıtı" olarak Google Haritalar'da garip bir leke gibi duruyor.