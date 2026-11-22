Beş Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, iltica başvuruları reddedilen sığınmacıların 2027 yılı itibarıyla Ruanda’ya sınır dışı edilmesini öngören tartışmalı bir anlaşmaya imza attı.

Bu hafta kamuoyuna duyurulan söz konusu mutabakat, geçen ay yürürlüğe giren yeni AB geri gönderme tüzüğüne dayandırılıyor. Bu adımla birlikte ilk kez bir grup AB ülkesi, düzensiz göçmenleri Birlik sınırları dışındaki bir "geri gönderme merkezine" nakletmek amacıyla bu yasal çerçeveyi devreye sokmuş olacak.

Ancak anlaşma, hukuki ve insani boyutlarıyla şimdiden ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. İlgili tüzüğün 14. maddesi, üçüncü ülkelerle yapılacak sınır dışı anlaşmalarının yalnızca temel insan haklarına saygı gösteren devletlerle imzalanabileceğini açıkça hükme bağlıyor.

RUANDA'NIN YENİ STATÜSÜ TARTIŞILIYOR

Buna karşın Ruanda’nın bu yasal kriteri karşılayıp karşılamadığı konusunda uluslararası kamuoyunda yoğun şüpheler dile getiriliyor.

Dünya genelindeki demokratik standartları ve özgürlükleri izleyen ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un verileri de bu endişeleri destekler nitelikte; kuruluş, siyasi haklar kategorisinde 40 üzerinden yalnızca 7, sivil özgürlükler alanında ise 60 üzerinden 14 puan verdiği Ruanda’yı genel değerlendirmesinde "özgür değil" statüsünde sınıflandırıyor.