Finlandiya hükümeti, ulusal güvenliğe yönelik devam eden tehditler ve yüksek düzensiz göç riski nedeniyle Rusya ile olan kara sınırındaki tüm yolcu geçiş noktalarını 31 Aralık 2028 tarihinden sonrasına kadar kapalı tutma kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sınır güvenliği yasasının uzatılmasını öngören önerinin kabine tarafından onaylanmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki geçişlerin durdurulma süreci yıllara yayılan uzun vadeli bir boyuta taşındı.

Helsinki yönetimi, 2023 yılından bu yana kapalı tutulan sekiz sınır kapısındaki durumu, Moskova’nın desteğiyle üçüncü ülke vatandaşlarının sınıra yönlendirildiği bir "hibrit saldırı" olarak nitelendiriyor.

Sınır kapılarının 2028 yılı sonuna kadar kapalı tutulmasının benzer girişimlere karşı güçlü bir caydırıcılık sağlayacağını belirten yetkililer, bu kararın Finlandiya’nın sınır yönetim kapasitesini ve güvenliğini artıracağını vurguluyor.

200 KİLOMETRELİK TEL ÖRGÜ ÇEKECEKLER

Öte yandan Finlandiya, alınan kararı sahada fiziki önlemlerle de desteklemeyi sürdürüyor. Rusya ile olan ortak sınırının yaklaşık 200 kilometrelik kritik bölümüne örülen tel örgü çit inşaatı büyük ölçüde tamamlandı.

Özellikle güneydoğu sınır bölgelerinde yoğunlaşan proje, olası göç baskılarına karşı ek bir engel oluşturmayı hedefliyor. NATO'ya katılımının ardından Rusya ile ilişkilerinde daha sert bir çizgi benimseyen Finlandiya, bu son adımla güvenlik politikasını önümüzdeki yıllarda da tavizsiz bir şekilde sürdüreceğinin mesajını veriyor.