Aşırı elektrik tüketimleri ve çevresel etkileri nedeniyle dünya genelinde tepki toplayan veri merkezleri için Danimarka'dan yenilikçi bir çözüm geldi. Sunucuların 24 saat aralıksız çalışmasıyla ortaya çıkan ve normalde atmosfere salınarak boşa harcanan devasa atık ısı, ülkenin Odense kentinde verimli bir enerji kaynağına dönüştürüldü.

Meta'nın kentteki veri merkezinde kurulan özel altyapı sayesinde, bu atık enerji boşa gitmeyerek kentsel ısıtma sistemine entegre edildi.

Veri merkezlerinin tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 90'ı ısıya dönüşse de sunuculardan çıkan havanın sıcaklığı evleri doğrudan ısıtmak için yeterli olmuyordu. Odense'de uygulanan yöntemde, tesisin soğutma ünitelerinden alınan su önce ısıl işlemden geçiriliyor, ardından devasa amonyak bazlı ısı pompaları vasıtasıyla sıcaklığı 70-75 dereceye kadar yükseltiliyor.

Mevcut teknolojilerin büyük bir ölçekte bir araya getirilmesiyle çalışan bu sistem, suyu radyatörlerde kullanılabilecek seviyeye getirerek kentin bölgesel ısıtma ağına pompalıyor.

Şehirde zaten var olan bölgesel ısıtma altyapısı sayesinde iletim maliyetleri düşürülürken, proje kapsamında yıllık 165 bin MWh'in üzerinde enerji geri kazanılarak 11 binden fazla evin ısıtılması sağlanıyor.

Kapasitesi her geçen gün artırılan bu model, doğru lokasyon seçimi ve altyapı entegrasyonuyla veri merkezlerinin çevreye yük olmak yerine sürdürülebilir birer enerji santraline dönüştürülebileceğini kanıtlıyor.