Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yeni üyelerin birliğe katılımı için acilen farklı bir sistem üzerinde anlaşılması gerektiğini belirtti.

Brüksel yönetimi Ukrayna'nın üyelik talebinin mevcut eski genişleme modelini çökerteceğinden endişe etmeye başladı. Birlik, Ukrayna için yıllardan beri aynı kalan sistemi değiştirmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kos "genişlemeyi hızlandırmak için doğru zamanın geldiğini ve statükoyu yönetmek için bu görevde bulunmadığını" vurguladı.

Bu çıkış Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından ortaya atılan ortak üyelik önerisinin ardından geldi.

Merz yasal reformlar sürerken Ukrayna'ya tam üyelik yerine bazı ayrıcalıklar tanınmasını teklif etti.

Buna göre Ukrayna'ya AB'nin tanıdığı ekonomik avantajlar sunulurken Avrupa Parlamentosu'nda oy hakkı sunulmayacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise oy hakkı vermeyen bu öneriyi haksız olarak nitelendirdi.

UKRAYNA'YA SOĞUK DUŞ

Kos bu fikrin ciddi bir tartışma başlatması açısından faydalı bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Genişleme sürecini tamamlamanın tamamen liderlerin sorumluluğunda olduğunu belirten Kos bugün uygulanan sistemden daha farklı bir çözüm bulunması gerektiği konusunda liderlerle aynı fikirde olduğunu söyledi.

Sürecin yanlış yönetilmesi halinde ise "diğer güçlerin devreye girmekten çekinmeyeceği" uyarısında bulundu.

Bu konunun sadece genişlemeden ibaret olmadığını ve doğrudan Avrupa Birliği'nin geleceğini ilgilendirdiğini ekledi.

Güney Kıbrıs'ta yapılacak bakanlar toplantısında Ukrayna konusunun öne çıkması ve Haziran zirvesine zemin hazırlaması bekleniyor.

Kos hukukun üstünlüğü gibi temel kurallarda esneklik gösterilmeyeceğini fakat Brüksel'in yenilikçi olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gelgelelim Ukrayna'nın gelecek yıl birliğe girme talebinin imkansız olduğunu söyleyen Kos bu talebin tartışmaya aciliyet kazandırdığını belirtti.