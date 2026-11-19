Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya, Rusya'daki vize merkezleri aracılığıyla yürütülen turistik vize başvurularını kabul etmeyi durdurduğunu açıkladı. VFS Global üzerinden yapılan duyuruya göre, daha önce öğrenim ve çalışma vizelerini askıya alan Slovenya, artık Rus vatandaşlarına yalnızca AB vatandaşı aile üyelerini ziyaret, aile birleşimi, iş görüşmeleri ve uluslararası taşımacılık gibi zorunlu ve sınırlı kategorilerde vize verecek.

Konuyu değerlendiren göçmenlik ve vize ajansı Euroresident — Easy Visa Uluslararası Projeler Direktörü Sofia Defosse-Aksyutina, kısıtlamanın konsolosluktaki aşırı yoğunluktan kaynaklanan geçici bir önlem olabileceğine dikkat çekti.

Mevcut başvuruların bu karardan olumsuz etkilenmeyeceğini ve değerlendirme süreçlerinin yavaşlamayacağını belirten uzman, geçtiğimiz yıl Slovenya'nın Moskova Konsolosluğu'na yapılan 1.607 kısa süreli Schengen başvurusundan yalnızca 71'inin reddedildiğini hatırlattı.

Temmuz 2024'te de tüm vize başvurularını bir aylığına durduran Slovenya'nın bu son adımı, Avrupa genelinde Rus vatandaşlarına uygulanan vize kısıtlamaları trendinin bir parçası olarak Schengen bölgesine giriş kapılarını biraz daha daraltmış oldu.