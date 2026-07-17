Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecindeki Karadağ, vize politikalarını Brüksel mevzuatıyla uyumlu hale getirmek üzere radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Karadağ merkezli Dan haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Podgorica yönetimi 1 Ekim'den itibaren Rusya Federasyonu ve Belarus vatandaşlarına vize uygulaması getirmeyi değerlendiriyor. Bu hamlenin, ülkenin vize rejimini AB standartlarına kademeli olarak uyarlama stratejisinin ilk ve en önemli adımlarından biri olacağı belirtiliyor.

Hükümet tarafından onaylanan reform programı doğrultusunda Karadağ, Brüksel'e verdiği taahhütler gereği vize kurallarını en geç 2027 yılının sonuna kadar AB mevzuatıyla tamamen uyumlu hale getirmekle yükümlü.

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Bu kapsamda, AB'nin vize politikalarıyla örtüşmeyen ülkelerle yapılmış olan vizesiz seyahat anlaşmaları kademeli olarak sonlandırılacak. Yakın vadede Rusya ve Belarus ile başlayacak olan bu zorunluluğun, ilerleyen süreçte Türkiye, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn gibi AB'nin vize şartı koştuğu diğer ülkelerin vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletilebileceği aktarılıyor.

Yeni dönemle birlikte Karadağ, başvuru sahiplerinden biyometrik veri toplanması da dahil olmak üzere Schengen standartlarını da devreye alacak. Altyapı çalışmalarını hızlandıran yetkililerin, vize süreçlerini yönetmek adına halihazırda pek çok Schengen ülkesiyle ortak çalışan uluslararası aracı kurum VFS Global ile iş birliği yapmayı planladığı bildirildi.

Bu ortaklıkla birlikte, başvuru belgeleri ve biyometrik veriler konsolosluklara iletilmeden önce söz konusu profesyonel operatör tarafından toplanıp işlenecek.