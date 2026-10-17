Karadağ'ın müzakereleri 2026 yılı sonuna kadar tamamlamasını öngören takvim, Hırvatistan'ın itirazı üzerine Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi’nin sonuç bildirgesinden çıkarıldı. Böylece ülkenin 2028 yılında birliğe tam üye olma hedefi ciddi bir baskı altına girdi.

Zirvenin sonuç bildirgesi taslağında, müzakere fasıllarının yıl sonuna kadar geçici olarak kapatılması ve katılım antlaşması hazırlıklarının hızlandırılması yer alıyordu. Ancak Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, söz konusu takvim ifadelerinin kendi girişimleriyle metinden çıkarıldığını doğruladı.

ÇÖZÜLMEYEN İKİLİ SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Karadağ’ın AB üyeliğine tamamen karşı olmadıklarını belirten Plenkovic, iki ülke arasındaki çözülmeyen ikili sorunlara dikkat çekerek Podgorica yönetimine ikili görüşmelere ağırlık vermesi gerektiği mesajını ilettiklerini ifade etti.

Hırvatistan’ın AB üye ülkelerine ve kurumlarına ilettiği talep belgesinde Karadağ’a yönelik sekiz şart yer alıyor. Yargı, temel haklar, dış politika ve güvenlik başlıkları altındaki bu talepler arasında 1990’lardaki savaş dönemine ait Morinj kampı mağdurlarına tazminat ödenmesi, kayıp kişilerin bulunması, deniz sınırının netleştirilmesi ve tarihi Jadran gemisinin iadesi gibi kritik maddeler bulunuyor.

33 MADDEDEN 22'SİNİ TAMAMLADILAR

AB'ye yeni üye kabulünde tüm üye ülkelerin oy birliği gerektiği için Hırvatistan'ın bu tavrı katılım sürecini doğrudan etkiliyor. 2012'den bu yana müzakereleri sürdüren ve 33 fasıldan 21'ini kapatarak aday ülkeler arasında en ileri aşamada yer alan Karadağ için zirve bildirgesinden takvimin çıkarılması, ikili anlaşmazlıkların üyelik sürecindeki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.