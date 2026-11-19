Büyükelçilerin Karadağ'ın katılım antlaşması kapsamında ele alacağı taslak belgeye göre, bu süre uzlaşmasına genel bir destek bulunsa da bazı üye ülkeler katılım sonrası olası geri adımlara karşı 15 yıllık sürenin korunmasında ısrar ediyor.

Avrupa Komisyonu'nun ekim ayında sunduğu sıkı güvence mekanizmaları kapsamında, ağır ihlallerde yeni üyelerin oy haklarının askıya alınması seçeneği de masada yer alıyor.

Ancak üye ülkeler karar alma süreçleri ve kapsam konusunda görüş ayrılığı yaşıyor; Hollanda öncülüğündeki kurucu üyeler yeni bir "Viktor Orbán" vakasını önlemek için sert tedbirler isterken, İtalya'nın dahil olduğu grup yeni üyelere eşitsiz davranılmamasını savunuyor.

Euronews'te yer alan habere göre, benzer şekilde, yaptırımların devreye sokulmasında oybirliği mi yoksa nitelikli çoğunluk oyu mu aranacağı tartışmaları sürerken, İrlanda uzlaşma olarak standart nitelikli çoğunluk sistemini öneriyor.

Öte yandan, aday ülkelerin üyelik öncesi hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi temel AB değerlerine uyumunun izlenmesi ve ciddi ihlallerde katılımın ertelenmesi planı geniş destek görüyor. Katılımın ertelenmesi durumunda bu izlemenin sürmesi benimsenirken, ertelemenin azami süresi ve karar alma mekanizması üzerindeki müzakereler devam ediyor.